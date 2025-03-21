«مؤسسة الجليلة» تطلق حملتها الرمضانية لدعم مبادرة «صندوق الطفل»

أطلقت مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لدبي الصحية، حملتها الرمضانية لدعم «صندوق الطفل»، الذي يهدف إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال وتخفيف الأعباء المالية عن ذويهم.

وأُطلق «صندوق الطفل»في نوفمبر 2023 بهدف توفير الخدمات الصحية الضرورية، وتحمل تكاليف علاج 3,000 حالة سنوياً في مستشفى الجليلة للأطفال، من خلال فريق طبي متخصص ومزود بأحدث التقنيات، لضمان توفير رعاية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.

وتتعاون مؤسسة الجليلة مع شركة بترول الإمارات (إمارات) في إطار حملتها الرمضانية التي تأتي انسجاماً مع عام المجتمع، من خلال توفير صناديق التبرع الذكية في عدد من محطات الخدمة، ما يتيح للعملاء فرصة دعم «صندوق الطفل» على مدار العام، والمساهمة في تحقيق أثر إيجابي مستدام في حياة الأطفال.

وقال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «إن تضافر الجهود المبذولة لتقديم الدعم اللازم للأطفال يعكس قوة التضامن التي تسود مجتمعنا، ما يعزز قدرتنا على إحداث تغيير حقيقي ملموس في حياتهم، ويساهم في بناء مستقبل أفضل لهم».

وأضاف: «ملتزمون بتقديم رعاية طبية عالية الكفاءة للأطفال الذين يواجهون تحديات صحية، إيماناً منا بأن كل طفل يستحق فرصة لحياة أفضل، وترسيخاً لعهدنا «المريض أولاً».

قنوات التبرع

أوضحت المؤسسة إنها ستتلقى التبرعات لدعم الحملة من خلال مجموعة متنوعة من القنوات، التي تتيح إمكانية المساهمة بسهولة وسرعة، وتشمل الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة www.aljalilafoundation.ae، والتبرع المباشر لبرنامج «علاج مريض» عبر منصة التمويل الجماعي www.giving.aljalilafoundation. كما يمكن التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة بإرسال كلمة «hope» إلى الأرقام 4202، 4206، 4209، و4409، عبر شبكتي اتصالات من e& ودو.