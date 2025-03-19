شمسة بنت حشر تشارك في حملة «رمضان أمان 11» تعزيزاً لقيم العطاء

شاركت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، العضو الفخري لفريق عطاء حمدان التطوعي، في حملة «رمضان أمان 11» التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، وفريق عطاء حمدان التطوعي وجهات أخرى، حيث تم توزيع 700 وجبة إفطار على السائقين في التقاطعات المرورية والمناطق المزدحمة، ضمن جهود الحملة للحد من الحوادث المرورية خلال الشهر الفضيل وأكدت الشيخة شمسة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أن المشاركة في مثل هذه المبادرات تعتبر واجباً وطنياً وإنسانياً، مشيرة إلى أن العمل التطوعي يعزز قيم العطاء والتكاتف المجتمعي، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، حيث تتجلى معاني الخير والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأضافت: «يسعدني أن أكون جزءاً من هذه الحملة التي تهدف إلى توعية السائقين بأهمية الالتزام بقواعد المرور والتخفيف من السرعة، ما يسهم في الحفاظ على الأرواح والحد من الحوادث».

يُذكر أن الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم تشارك بفاعلية في المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز السلامة المرورية.