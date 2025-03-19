استشاري الشارقة: علامة فارقة في مسيرة الخير

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان يمثل علامة فارقة في مسيرة الخير، التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيراً إلى أن بصماته الإنسانية ، طيب الله ثراه، امتدت لتلامس حياة الملايين حول العالم فغدت الإمارات بفضل نهجه رائدة عالمياً في العمل الخيري والإنساني.

وقال معاليه في تصريح له: «إن يوم زايد للعمل الإنساني ليس مجرد مناسبة عابرة بل محطة تعكس قيماً متأصلة في وجدان كل إماراتي وتجديداً للعهد بأن نستمر في نشر الخير والعطاء اقتداءً بسيرة والدنا المؤسس الذي علمنا أن الإنسانية لا تعرف حدوداً، وأن العمل الخيري رسالة سامية تستمر عبر الأجيال».