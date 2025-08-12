«الداخلية» تطلق مبادرتها «يوم بلا حوادث» لتعزيز السلامة المرورية

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، وبالتنسيق مع القيادات الشرطية كافة في الدولة، مبادرتها المرورية الريادية «يوم بلا حوادث» لتتزامن مع انطلاق حملتها الفصلية «عام دراسي آمن».

حيث يصادف يوم 25 أغسطس 2025 أول أيام العام الدراسي الجديد، وبذلك تتعزز التوعية حول مفاهيم السلامة والوقاية والحماية المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وتهدف المبادرة إلى مكافأة الملتزمين بالتعهد وعدم مخالفة قوانين السير والمرور، ولا سيما وضع حزام الأمان، وعدم تجاوز السرعات المحددة، وإعطاء مسافة أمان كافية، واحترام أولوية المشاة وسلامتهم، وعدم الانشغال بغير الطريق، خاصة استخدام الهاتف، وإعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.

وتتضمن المبادرة مشاركة المجتمع في تعزيز الوعي المروري من خلال المشاركة في تعهد خاص عبر رابط (https://portal.moi.gov.ae/eservices/direct?scode=716&c=2)، وبمجرد الالتزام بالتعليمات والتعهد، يتم خصم 4 نقاط مرورية للمسجلين قبل يوم 25 شهر أغسطس الجاري، على أن يتم تنفيذ خصم النقاط يوم 15 سبتمبر 2025 إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.

وقال العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، إن المبادرة تأتي ضمن جهود متواصلة لتعزيز السلامة المرورية عبر نشر وإبراز رسائل واشتراطات وقوانين المرور، التي وُجدت لتعزيز بيئة وأمن الطرق والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد حرص المجلس -بالتعاون مع الشركاء كافة- على إطلاق مبادرات ريادية تعزز الوعي من خلال تعزيز السلوكيات الإيجابية الكفيلة بتشجيع المجتمع على الالتزام بقوانين السير والمرور.

مشيراً إلى أن إطلاق مثل هذه المبادرات النوعية، والتي تستهدف اليوم الأول من العام الدراسي، وهذا تأكيد على أهميته وما يمثله من أولوية في تأمين سلامة الأطفال والطلبة وضمان بيئة أكثر أمناً وسلامة.

موضحاً أن المبادرة تتضمن التوعية بعدد من المخالفات والسلوكيات المتكررة على الطرق. وجدد الحارثي الدعوة للاستفادة القصوى من هذه المبادرات والتفاعل معها، وتوسيع مشاركة التوعية المجتمعية والالتزام الحضاري بالقوانين .