جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين تنظم فعالية "حوار بعد الإفطار"

بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني، نظمت جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين فعالية "حوار بعد الإفطار" في مقر جمعية الاتحاد النسائي في الشارقة، وبمشاركة الأعضاء المنتسبين لنادي "بركة البيت" التابعة للجمعية، وقد جمع هذا اللقاء بين الأجيال المختلفة في جو من الألفة والتواصل بين الأطفال والأمهات من كبار المواطنين في خطوة تعكس روح التضامن والتعاون بين الأجيال.

بدأت الفعالية بكلمة افتتاحية ألقتها مريم السلمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، تلتها وجبة إفطار جماعية. وبعد إجراء بعض المسابقات، تم توزيع الهدايا وقسائم المشتريات على الأيتام، احتفاءً بهم.

وتخللت الفعالية جلسة قرائية للأطفال الأيتام بمناسبة شهر القراءة، حيث قرأ أربعة من الأمهات من كبار المواطنين من كتاب "حديث الذاكرة" للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، مما أضاف جوًا من الاستمتاع والفائدة للأطفال المشاركين. وركزت الجلسة على تعزيز قيمة القراءة والتعلم بين الأطفال، بينما أتيحت الفرصة لكبار المواطنين لنقل تجربتهم وحكمتهم الحياتية.

كما شهدت الفعالية حوار مفتوح بين الأطفال والأمهات من كبار المواطنين، حيث تبادلوا الأحاديث والقصص التي كان لها تأثير إيجابي في نفوس الجميع.

وتعتبر هذه الفعالية جزءًا من مبادرات الجمعية للاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، في تجسيد عملي لروح العطاء والتضامن المجتمعي التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

وصرحت مريم السلمان رئيس مجلس ادارة الجمعية أن "الفعالية تهدف إلى تعزيز روابط التعاون بين الأجيال المختلفة، وتوفير منصة للأطفال الأيتام لكسب المعرفة والتعلم من تجارب كبار المواطنين. كما نؤكد على أهمية هذا النوع من الفعاليات التي تعكس القيم الإنسانية النبيلة".

وكشفت جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين أنها قامت بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان الفضيل، حيث شملت توزيع السحور على العمال من تنظيم نادي "بركة البيت" التابع للجمعية، بهدف إدخال البهجة على قلوبهم خلال الشهر الفضيل.

وقدمت الجمعية محاضرة بعنوان "إحسانك يعود إليك"، في إطار التعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية لتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية والروحانية في الشهر الكريم.

تعد هذه الفعاليات جزءًا من جهود الجمعية المستمرة لدعم كبار المواطنين والمجتمع بشكل عام، وتنفيذ المبادرات التي تساهم في تعزيز روح التضامن والتعاون في هذا الشهر المبارك.