«فرحتكم فرحتنا وعيالكم عيالنا» مبادرة في أم القيوين

أطلقت محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية مبادرة «فرحتكم فرحتنا وعيالكم عيالنا»، ضمن فعاليات «عام المجتمع» لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم فئة القُصّر من الطلبة.

وتهدف المبادرة إلى مشاركة القُصّر فرحتهم بتخرجهم من المرحلة الثانوية، من خلال زيارات ميدانية إلى منازلهم، وتكريمهم وتقديم الهدايا وشهادات التقدير في أجواء إنسانية تعبّر عن تقدير المحكمة لجهودهم.

وأكدت المحكمة أن هذه المبادرة تنبع من إيمانها بأهمية الدعم النفسي والاجتماعي، وحرصها على ترك أثر إيجابي في نفوس الطلبة من خلال مشاركتهم فرحتهم بهذا الإنجاز.

وعبّر الطلبة وأسرهم عن امتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، التي حملت في طياتها رسالة محبة واهتمام، تعكس دور المحكمة المجتمعي إلى جانب دورها القضائي.