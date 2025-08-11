فعالية خاصة لأصحاب الهمم في «ميركاتو» خلال مفاجآت صيف دبي



في إطار مبادراته المجتمعية المتواصلة، ولكون عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات، نظّم ميركاتو فعالية ترفيهية خلال مفاجآت صيف دبي استضاف خلالها مجموعة من أصحاب الهمم من مركز المشاعر الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لقضاء يوم مليء بالفرح والتجارب الهادفة.



وجاءت هذه المبادرة ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، حيث استمتع الأطفال بعرضٍ مشوّق للسيرك الكوميدي العالمي، الذي أضفى أجواء من البهجة والدهشة على وجوههم، لترتسم الابتسامة على محياهم، وتعلو ضحكاتهم البريئة التي ملأت أرجاء المول ولامست قلوب الجميع ولتعزيز هذه اللحظات المليئة بالمشاعر، حرص ميركاتو على تنظيم غداء ودي في مطعم «شيك شاك»، حيث حظي الأطفال بوجبات لذيذة ضمن بيئة دافئة ومرحبة.

واختتم اليوم بتوزيع هدايا مبهجة مقدمة من «تويز آر أص»، ما أضاف لمسة فرح إضافية إلى هذه التجربة الاستثنائية.



وقالت نسرين بستاني مدية، العلاقات العامة في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، في تعليقها على هذه المبادرة: نفخر باستضافة هذه المجموعة المميزة من الأطفال، وإضفاء البهجة والابتسامة على وجوههم.

يؤمن ميركاتو بأن المجتمع القوي يقوم على قيم التكاتف والرحمة والشمولية، ويحرص دائماً على أن يكون منصة لتجارب إنسانية ملهمة تعكس روح المسؤولية الاجتماعية.



وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي يعتزم ميركاتو تنفيذها خلال عام 2025، انسجاماً مع توجه الدولة نحو تعزيز مفاهيم المجتمع الشامل، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والتلاحم بين كافة أفراده.