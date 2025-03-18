«البنية التحتية»: 126 خدمة لتحسين تجربة المتعاملين

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن عدد الخدمات التي تقدمها تبلغ 126 خدمة، تتنوع ما بين قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، وغيرها من الخدمات، منها 37 خدمة استباقية.

وقالت السيدة ليلى البلوشي مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، إن الوزارة تواصل عملها في تطوير خدماتها الرقمية، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية، وهو ما يأتي ضمن التزام الوزارة بمعايير النجوم، ودليل خدمات 2.0، وبرنامج تصفير البيروقراطية، ورؤية الحكومة الرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتبنّي أحدث التقنيات في مجال الطاقة والبنية التحتية.

وأوضحت أن مساعي الوزارة لتطوير الخدمات الرقمية، تستند إلى أحدث التقنيات الذكية، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة، وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والجهد على المتعاملين، مشيرة إلى أن فوز الوزارة بجائزة «أفضل فريق في تصفير البيروقراطية على أفراد المجتمع»، يمثل حافزاً لمواصلة العمل الجاد للمزيد من الإنجازات في مجال تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الرقمية.

وأضافت البلوشي أن جهود تطوير الخدمات الرقمية، تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التحول إلى الأنظمة الرقمية المتكاملة، التي تتيح تقديم الخدمات الحكومية بسهولة وسرعة وشفافية، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل على تطوير المنصات الإلكترونية، التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع والشركاء، فضلاً عن حرصها على تطوير حلول رقمية مبتكرة، تلبي احتياجات المستقبل، وتتماشى مع التوجهات العالمية في مجال الطاقة والبنية التحتية.

كما أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية موقعها الإلكتروني MOEI.GOV.AE بحلته الجديدة، وعملت على تحديث تطبيقها عبر الهواتف المتحركة (ios وandroid).