«الاتحاد النسائي»: الإمارات رائدة عالمياً في تمكين المرأة

أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، حرص دولة الإمارات منذ اعتماد إعلان منهاج عمل بيجين عام 1995، على ترجمة التوصيات إلى سياسات واقعية، تُمكّن المرأة وتعزز دورها في مواقع القيادة وصنع القرار، ما جعلها نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي في دعم المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد النسائي العام في جلسة «تحقيق وعد بيجين لتعزيز دور المرأة في القيادة»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي انطلقت في 10 مارس وتستمر حتى 21 منه.

ونظمت الجلسة جمهورية مصر العربية بمشاركة دولة الإمارات، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية، دولة آيسلندا، دولة نيوزيلندا، المملكة العربية السعودية، مملكة إسبانيا، وجنوب أفريقيا.

عنصر أساسي

وأوضحت نورة السويدي، أن المرأة الإماراتية أصبحت عنصراً أساسياً في عملية صنع القرار، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو العمل الدبلوماسي، وذلك بفضل رؤية طموحة تعتمد على التكافؤ وإتاحة الفرص، مدعومة بتشريعات حديثة ومبادرات نوعية تعزز مشاركة المرأة في جميع المجالات.

وتم خلال الجلسة استعراض أبرز الإنجازات في هذا الشأن، من ضمنها: في المجال الحكومي: تشغل النساء اليوم 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، مما يجعل الإمارات في صدارة الدول التي توفر تمثيلاً متوازناً بين الجنسين في البرلمان. كما أن 26 % من مجلس الوزراء من العنصر النسائي يقدن ملفات حيوية مثل التعاون الدولي، العلوم المتقدمة، التعليم، والثقافة. وفي القطاع الدبلوماسي: المرأة الإماراتية تشكل 49.5 % من الكوادر الدبلوماسية، وفي الاقتصاد وريادة الأعمال تشكل النساء أكثر من 12 % من مجالس إدارة الشركات المدرجة، وفي التكنولوجيا والابتكار لم يقتصر تمكين المرأة في الإمارات على المناصب التقليدية فحسب، بل امتد إلى الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، حيث تُشجع الدولة المرأة على الانخراط في مجالات الذكاء الاصطناعي، الفضاء، والطاقة المتجددة.

وأشارت نورة السويدي، إلى أنه إيماناً بدور المرأة في نهضة المجتمعات، تمتد جهود دولة الإمارات في تمكينها إلى العالم أجمع، حيث أطلقت العديد من البرامج الداعمة للمرأة ومنها: مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وتم تدريب ما يزيد على 500 امرأة، ومشروع المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً تم اعتماده في قمة القادة 2023 لتأسيس منصة تجمع الدول العربية لدعم ريادة المرأة وتسهم في توسيع الشراكات بين رائدات العمل في الوطن العربي وتعزيز الاقتصاد ومبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في المجال الزراعي وغيرها من المبادرات الاستثنائية.