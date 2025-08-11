«التغير المناخي والبيئة» تختتم النسخة الأولى من برنامج «مستديم»

اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة بنجاح فعاليات النسخة الأولى من برنامج «مستديم»، الذي تم تنظيمه في إطار «عام المجتمع» بهدف بناء وتمكين قدرات الشباب الإماراتي في مجالات البيئة والزراعة والاستدامة.

ويسعى البرنامج الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة «سلال» بمدينة العين، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) في دبي، إلى تأهيل وبناء جيل قادر على تعزيز الابتكار في مجال الاستدامة، ورفع جاهزيته لسوق العمل في المستقبل من خلال إكسابه مهارات البحث والتحليل والعمل الجماعي.

وقال محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة: إن نجاح النسخة الأولى من البرنامج تؤكد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بثرواتها الشبابية، ويمثل ملتحقي برنامج «مستديم» نواة رأس المال البشري الوطني الذي سيعتمد عليه مستقبل الاقتصاد الأخضر ومنظومة الأمن الغذائي المستدام.

وأوضح أن «مستديم» لا يقتصر على تزويد المشاركين بالمعرفة فحسب، بل يهدف إلى بناء عقلية مبتكرة قادرة على تطوير الحلول، مؤكداً الاستمرار بإعداد هذا الجيل استكمالاً لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وليكونوا سفراء للاستدامة في مجتمعاتهم، مشيراً إلى الشراكة مع «سلال» و«إكبا» التي تجسد نهج الدولة في توحيد الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف المناخية والطموحات المستقبلية، حيث سيواصل البرنامج صناعة العقول المبتكرة لغدٍ أفضل لمستقبل الإمارات من خلال النسخ المقبلة التي ستركز على المزيد من ركائز الاستدامة في الدولة.