محمد بن خليفة: الاحتفاء يجسد الالتزام ببناء مستقبل أطفال الإمارات

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان أن الاحتفال بـ «يوم الطفل الإماراتي» بات مناسبة وطنية سنوية تجسد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرِق لأطفال الإمارات، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرفاهية النفسية والجسدية لهم.

وأشاد سموه بدعم القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للطفولة عبر تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال، وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، ما مكن الإمارات خلال السنوات الماضية من تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال.

ونوه سموه في هذه المناسبة بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لمبادرات رعاية الطفولة، والتي كان لها الأثر الكبير في تعزيز مسيرة الطفل الإماراتي.