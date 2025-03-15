الحكام يواصلون تقبّل التهاني بشهر رمضان المبارك

عجمان، الفجيرة، أم القيوين ــ البيان

واصل أصحاب السمو الحكام تقبّل التهاني بشهر رمضان المبارك.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والمهنئين بالشهر المبارك، في قصر الزاهر.

وتقبّل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات من سمو ولي عهد أم القيوين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وأن يعيده على دولتنا بنعمة الأمن والأمان وأن يديم عليها الرفعة والتقدم والازدهار. كما تقبل سموهما التهاني من الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين والمهنئين.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد وسمو الشيخ عمار بن حميد التهاني بالشهر الفضيل، من الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان، وراشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وعمران خان رئيس جامعة المدينة بعجمان.

وتبادل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة مع وجهاء وأعيان وأبناء القبائل وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة.

كما استقبل صاحب السمو حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد، الفائزين بالدورة الأولى من مسابقة «الشيخة آمنة الغرير للصوت الحسن»، وأعضاء اللجنة المنظمة لفعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان».

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، التهاني من المشاركين في الفعاليات بشهر رمضان المبارك.

وأثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على جهود اللجنة المنظمة لفعاليات «رمضان عجمان»، وما تنظمه من أنشطة دينية وثقافية، على مدار الشهر المبارك في مختلف أنحاء الإمارة.

وأشاد سموه بتنظيم «مسابقة الشيخة آمنة الغرير للصوت الحسن» ودورها في اكتشاف ودعم البراعم والمواهب الشابة في تلاوة القرآن الكريم وإتقان أحكام التجويد.

وحضر الضيوف مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو حاكم عجمان تكريماً للفائزين بالمسابقة واللجنة المنظمة. حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المهنئين بشهر رمضان الكريم.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من روبرت رينيز قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية في الدولة وإليكسي جلوناسيكيرا قنصل عام سريلانكا وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك ومجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي.

والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي والشيخ حمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي. كما حضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري ، وعدد من كبار مسؤولي الحكومة.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه أمس المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل.

وتبادل سموه مع السفير البحريني التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية بالدولة ورجال الأعمال والتجار ومديري الهيئات والمؤسسات العاملة بالدولة.

حضر الاستقبالات الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاى مدير الديوان الأميري وعدد من المسؤولين.