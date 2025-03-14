«الإمارات للدراسات» ينظم جلسة «في فكر القيادة الرشيدة»

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جلسة رمضانية تحت عنوان «في فكر القيادة الرشيدة»، وشارك في الجلسة عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتور محمد بن هويدن، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد عبدالله ماجد آل علي، أن الأرشيف والمكتبة الوطنية هو ثمرة فكر القيادة الرشيدة، إذ بادر إلى إنشائه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكون من أوائل المؤسسات الحكومية في الدولة، ما يشير إلى إدراك القائد المؤسس أهمية التوثيق والأرشفة في بناء دولة قوية تستند إلى تاريخها وتراثها في مسيرتها نحو المستقبل، وترسيخ الهوية الإماراتية وتعزيز الانتماء الوطني.

كما أكدَّ الاهتمام الخاص الذي أولاه القائد المؤسس للتاريخ الشفوي كمصدر أساسي لتوثيق الذاكرة الوطنية، وتشجيعه على جمع الوثائق التاريخية من الأرشيفات العالمية، من بين أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز المخزون الوثائقي للدولة.

وقال الدكتور محمد بن هويدن: «إن أبناء دولة الإمارات يأتون على رأس قائمة الشعوب التي تفخر بقيادتها، حيث حققت قيادتنا الرشيدة الهدف الجوهري من بناء الدولة، وهو الحياة الكريمة التي تتمثل عناصرها في الأمن والاستقرار، والنظام التعليمي والصحي الجيد، ومستوى المعيشة المرتفع، وقد تحقق ذلك بفضل المرونة والديناميكية والفعالية التي امتلكتها القيادة الرشيدة، وأدت إلى بناء دولة قوية».