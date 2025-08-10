Al Bayan
الإمارات

نهيان بن مبارك يحضر أفراح مجرن والأحبابي في العين

undefined's profile picture

وام

العين
نهيان بن مبارك خلال حضوره حفل الاستقبال
وام
نهيان بن مبارك خلال حضوره حفل الاستقبال

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش،أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه مجرن محمد الشيخ مجرن، بمناسبة زفاف نجله سهيل إلى كريمة جابر سحمي جابر الأحبابي.

وأقيم الحفل في مجلس الخبيصي في العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.