خدمات استباقية من شرطة رأس الخيمة لخريجي الثانوية

أطلق مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل في رأس الخيمة خدمات ومبادرات استباقية، تجديداً لروح العطاء ضمن مبادرات «عام المجتمع 2025»، تتضمن تكريم نخبة من أوائل الثانوية العامة، وإطلاق خدمات استباقية لخريجي هذه المرحلة الدراسية، تتمثل في (فتح ملف مروري، الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية)، فضلاً عن منح بطاقة خصومات «فزعة»، انطلاقاً من قيم التكافل والتعاون والتآزر والعطاء، وتطبيقاً لأهداف عام المجتمع؛ سعياً نحو تعزيز الانتماء والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.

وأكد العقيد الدكتور سالم راشد المسافري، رئيس المركز، أن وزارة الداخلية ممثلة في شرطة رأس الخيمة تحرص على دعم الجهود الوطنية التي تكفل دعم وتشجيع فئة الطلبة من خلال توفير الخدمات والتسهيلات الشرطية كافة، وتوفير الأجواء اللازمة؛ لتمكينهم من التفرغ التام لطلب العلم ونهله بالدراسة والتفوق بعيداً عن كل ما يمكن أن يعيق جدّهم واجتهادهم التحصيلي العلمي والارتقاء بهم.

وأشار إلى أن المركز قدّم العديد من المحاضرات التوعوية لخريجي الثانوية العامة لتهيئتهم وتوعيتهم بقضايا الأمن والسلامة العامة، وحماية أنفسهم ومجتمعهم من خلال توعيتهم بمخاطر الجريمة وطرق مكافحتها والوقاية منها، فضلاً عن التوعية بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وطرق تخطيها وتجاوزها وصولاً إلى مرحلة التعافي وبلوغ الأمن والسلامة؛ دعماً للعلم والمعرفة، وضمان تحقيق التنمية والاستدامة الوطنية.