«ميزان الهوية الإماراتية».. باكورة مجالس وزارة الداخلية الرمضانية

ناقشت أولى حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية موضوع «ميزان الهوية الإماراتية» من خلال تناول ثلاثة محاور تتعلق بالموازنة بين القيم الوطنية والتطور العلمي، والتمثيل الإيجابي خارج الدولة، والتفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى.

وتعقد مجالس هذا العام تحت شعار «الأسرة الإماراتية... مسؤولية وطنية مشتركة»، وتتناول مجموعة متنوعة من المواضيع والمحاور المهمة التي جاءت مستلهمة من توجهات قيادة الإمارات الرشيدة في تحقيق الاستقرار المجتمعي والأسري، وترسيخ الثقافة المجتمعية والوطنية والأمنية لدى كافة أفراد المجتمع ومؤسساته، والتي تسهم في تعزيز مبادئ التلاحم المجتمعي والتفاعل الإيجابي بين مختلف شرائح المجتمع لتحقيق توجهات الحكومة الرشيدة.

وينظم مجالس وزارة الداخلية، مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.

مجلس أبوظبي

ناقش مجلس وزارة الداخلية الذي انعقد في أبوظبي، واستضافه بطحان بن قران المنصوري، وأداره الإعلامي محمد عبدالكريم، موضوع ميزان الهوية الإماراتية في المحاور المطروحة والمتعلقة بسبل ووسائل الحفاظ على الهوية وترسيخ القيم الأصيلة.

حضر وتحدث في المجلس العقيد الدكتور سيف سالم الخريباني النعيمي، نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والعقيد سلطان حارب الكتبي، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والعقيد خالد راشد الزيودي، والمقدم دكتور عبدالناصر حسن الزعابي، عضوا هيئة التدريس بكلية الشرطة، والأستاذ فيصل محمد الشامسي من جمعية توعية ورعاية الأحداث بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

واتفق المتحدثون على استقاء القيم الوطنية من رؤية القيادة الحكيمة التي تعد القدوة، ومنها يستمد الإلهام في طلب العلوم المتطورة، وأكدوا أهمية تمازج التمسك بالقيم الوطنية والعادات والتقاليد الأصيلة، واكتساب العلوم المتقدمة، وبأننا على نهج قيادتنا الحكيمة نسير من خلال بذل الجهود لاكتساب العلوم والمهارات والمعارف الحديثة، والتمسك بالهوية الإماراتية، منوهين بأن التطور العلمي لا بد أن يقابل بالتمسك بالقيم الوطنية حتى يكون الفرد نافعاً لنفسه ولأسرته ومجتمعه ووطنه.

وأشاروا إلى أن القيم هي البوصلة التي تدل صاحبها على الطريق الصحيح، والعلم هو المصباح المضيء لهذا الطريق، حيث إن القيم الوطنية والحرص على اكتساب العلوم المتطورة مزيج يكمل بعضه بعضاً حتى يخرج لنا شاباً وشابة يحملون راية الوطن ليعانقوا بها السماء، سلاحهم في ذلك قيمهم الوطنية وعلمهم الرصين.

كما جرى التأكيد خلال المجلس بأن الإمارات لم تصل إلى ما هي عليه اليوم من قبيل الصدفة، بل برؤية قيادتنا الحكيمة التي وضعت أسس التعايش والتسامح.

وأوصى المجتمعون بأهمية المحافظة على القيم والهوية الإماراتية عبر إطار أخلاقي وثقافي من خلال الاحترام والسنع والعدل والمسؤولية والتسامح، وأهمية أن تعمل مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة على التركيز لاستحداث المواد العلمية المعنية بالأسرة والقيم والمواطنة الصالحة وتقوية الروابط بين الأفراد، ونبذ الخلافات والفرقة والتمييز بما يعزز التماسك الاجتماعي.

مجلس أبوظبي النسائي

وفي مجلس أبوظبي النسائي، والذي استضافته موزة مبارك القبيسي، وأدارته الإعلامية أحلام السويدي، تحدثت عضو المجلس الوطني الاتحادي ميرة سلطان السويدي، والدكتورة ظبية زايد عبدالله المزروعي، والاختصاصية شمسة مطر النيادي، والمقدم آمنة محمد البلوشي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمقدم الدكتور بدرية علي حسن الحوسني، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، والرائد الدكتور حواء يوسف، من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وأكدت المتحدثات على ضرورة مواصلة مسيرة التميز والريادة الإماراتية من خلال تعزيز الهوية الوطنية للحفاظ على ما غرسه الآباء والأجداد ووفق رؤية القيادة الرشيدة للحفاظ على الموقع المتقدم على سلم التنافسية الدولية ومسيرة المنجزات التي تحققت.

مجلس دبي

وفي مجلس وزارة الداخلية الذي انعقد في دبي، واستضافه علي عبدالله الشعفار، وأداره الإعلامي محمد العجماني، وحضره الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، واللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، تحدث فيه المقدم علي المطروشي، وسالم السالم، خبير الأداء الحكومي، والمستشار عبدالمنعم بن سويدان.

وقال الفريق محمد أحمد المري إن جهود الدولة في الحفاظ على كيانها وعاداتها وأمنها واستقرارها ساهم بصورة استثنائية في استقطاب وجذب السياح والجاليات الأخرى إلى دولة الإمارات بغرض العمل والإقامة، وأصبحت الإمارات نموذجاً حضارياً للدولة الفتية التي تتصدر مؤشرات التنافسية الدولية.

وتحدث المحامي بن سويدان حول دولة الإمارات وجهودها في تعزيز مكانتها وصورتها على خريطة العالم، وكيف أسهمت من خلال مجموعة قيم ومبادئ قيادتها وشعبها في رسم صورة إيجابية للعالم ولكل من يقيم على أرضها.

وأشار المقدم الدكتور علي المطروشي إلى أن الهوية الإماراتية ركيزة أساسية من ركائز دولة الإمارات مع ضرورة الانفتاح على الثقافات لأنه أمر إيجابي يعكس روح التسامح في الإمارات، ومن المهم المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا وتعزيز هذه القيم في نفوس أبنائنا.

وأكد سالم السالم على أهمية دور المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام في تعزيز الهوية الإماراتية ومكانة اللغة العربية كونها اللغة الأولى والأساسية التي تتعامل وتتواصل بها هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تكثيف جهود الإعلام المحلي من خلال البرامج الناطقة باللغة العربية والتي تعزز ثقافة وعادات دولة الإمارات وتمريرها لأجيال المستقبل.

وأوصى المجلس بأهمية تكثيف جهود الإعلام الوطني في تعزيز القيم والعادات والتقاليد من خلال البرامج الإعلامية، وعمل منصة رقمية تعزز القيم الإماراتية بلغات أخرى بحيث يستفيد منها المقيم في الدولة، وتعزز جهود المؤسسات الوطنية في نقل الثقافة الإماراتية للعالم.

مجلس عجمان

واستضاف مجلس وزارة الداخلية الرمضاني في عجمان، سلطان راشد المطروشي، وأداره الإعلامي أحمد الغفلي، وتحدث وشارك فيه محمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعبيد علي المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، وعبدالرحمن علي الشامسي، مدير إدارة التشريعات بديوان حاكم عجمان، والشاعر سيف بن سليمان الشامسي، وعبدالله الشحي من القيادة العامة لشرطة عجمان.

وأكد المتحدثون على أهمية تعزيز الهوية الإماراتية وضرورة الموازنة مع التطور العلمي والتقني في سبيل الحفاظ على القيم الوطنية والسلوكيات الإيجابية في مواجهة السلوكيات الدخيلة، وأهمية تعزيز دور مجالس الشباب وتمكينهم، إلى جانب المبادرات المجتمعية الداعمة لذلك.

وأكدوا على ضرورة تمكين الشباب الإماراتي من أصحاب المواهب للمشاركة بالمبادرات العالمية وتكثيف التوعية حول نشر القيم الإماراتية ورصد السلوكيات الخاطئة في الخارج وتحليلها، ومحاولة تفاديها من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات.

مجلس الفجيرة

وفي الفجيرة استضاف الدكتور سالم علي اليليلي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، وأداره الإعلامي محمد النقبي، وتحدث فيه وحضره المقدم الدكتور حمدان الحفيتي، نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والدكتور سعيد أحمد الصغيري، والدكتور حمد الزيودي، من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، والواعظ حسن عبدالله أبو العينين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور علي عبيد الزعابي، مساعد مدير جامعة كلباء لشؤون المجتمع والعلاقات العامة والإعلام.

وناقش المجلس موضوع ميزان الهوية الإماراتية من خلال المحاور المطروحة، وأكدوا أهمية تعزيزها والحفاظ عليها في ظل التغييرات المتسارعة خاصة في المجالات التقنية والتحديات التي تواجه الهوية الوطنية في ظل العولمة والانفتاح الثقافي، كما ناقشوا العلاقة بين القيم الوطنية والتوجهات العالمية.

وأشاروا إلى دور الوزارات في المحافظة على العادات والتقاليد والهوية الوطنية والمبادرات المجتمعية ودورها في غرس الهوية الوطنية للحفاظ على ما غرسه الآباء والأجداد لأبناء الوطن من عادات وتقاليد وقيم سامية.

وأوصوا بإقامة مركز للمواهب في كل إمارة يرتبط بالجانب الاجتماعي والمحافظة على القيم والعادات والتقاليد من خلال إطلاق مبادرات اجتماعية هادفة لرفع وغرس مفهوم الهوية الوطنية، والاستمرار بتكثيف عقد المجالس المجتمعية لغرس مفهوم الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرة مجتمعية تحث على تطوير المواهب للطلاب المتميزين والمتفوقين من خلال دمجهم في وزارات ومؤسسات المجتمع المدني.

مجلس رأس الخيمة النسائي

وفي رأس الخيمة، استضافت منى محمد بني مالك، مجلس وزارة الداخلية النسائي، وأدارته الإعلامية أسمهان النقبي، وتحدثت فيه خديجة محمد العاجل الطنيجي، من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وموزة عبيد سعيد علي الكلباني، من إدارة الأحداث بوزارة الداخلية، وخلود محمد اللنجاوي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، وأكدت المتحدثات على ضرورة تقوية الروابط الأسرية والاجتماعية عبر الحفاظ على التراث الثقافي والهوية الوطنية وعمل التوازن بين الأصالة والمعاصرة، وتنمية العلاقات بين الأجيال مع تبنّي المسؤولية المشتركة.

مجلس أم القيوين

واستضافت منى راشد طحنون، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني النسائي في أم القيوين، وأدارته الإعلامية حصة سيف، وتحدث فيه ناعمة عبدالله سعيد الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، و شيخة عيسى غانم العري آل علي، عضو سابق بالمجلس الوطني الاتحادي، وموزة عبيد سعيد غباش المهيري، رئيسة رواق عوشه بنت حسين الثقافي والخيري، ولمياء علي الزرعوني، من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وتطرقت المتحدثات إلى أهداف «عام المجتمع» في تعزيز الروابط المجتمعية داخل الأسر والمجتمعات.

ودعت المتحدثات إلى المحافظة على الهوية الإماراتية من خلال الالتزام بالزي والمظهر الذي يليق بهويتنا.