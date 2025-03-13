119 ألف وجبة إفطار من شرطة دبي في العشرة الأوائل من رمضان

وزعت شرطة دبي 119 ألفاً و850 وجبة إفطار في العشرة الأوائل من شهر رمضان المبارك، على سائقي المركبات قُبيل أذان المغرب، وذلك ضمن مبادرة «رمضان بلا حوادث»، التي تأتي في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية، ونشر الوعي بين مُستخدمي الطريق، وتقليل الحوادث المرورية.

وأوضح اللواء سيف مهيّر المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن إدارة التثقيف المروري، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، والدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية دبي الخيرية، وهيئة دبي الرقمية، وصحيفة الإمارات اليوم، ومجموعة أستر، وصيدلية ميدسفن، وصيدلية لايف، وبمشاركة 230 متطوعاً، قامت بتوزيع هذه الوجبات في التقاطعات الرئيسة بالإمارة.

وأكد اللواء سيف المزروعي، أن قيادة السيارات قبيل موعد الإفطار، تعد من الفترات الأكثر خطورة على الطرق، حيث يرتفع معدل الحوادث المرورية، نتيجة الاستعجال وعدم التركيز، موضحاً أن بعض السائقين، بدافع الرغبة في الوصول إلى وجهاتهم بسرعة، يرتكبون مخالفات جسيمة، مثل تجاوز السرعة القانونية، وقطع الإشارة الحمراء، والتجاوز الخاطئ، ما قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، تتسبب في إصابات بليغة أو وفيات.

تسلل

وأشار إلى أن الازدحام المروري الذي يسبق موعد الإفطار، يضاعف من خطورة الموقف، حيث يحاول بعض السائقين التسلل بين المركبات بطرق غير قانونية، مثل التجاوز من كتف الطريق، أو عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، ما يؤدي إلى اختناقات مرورية وحوادث متسلسلة.

وشدد على أن الالتزام بقوانين المرور، والتخطيط المسبق لمغادرة الأماكن بوقت كافٍ، والتروي أثناء القيادة، كلها عوامل تسهم في تجنب الحوادث، والمحافظة على الأرواح.

وقدم اللواء المزروعي الشكر للمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح مبادرة «رمضان بلا حوادث»، مؤكداً أنهم جسدوا قيم الإنسانية والتلاحم المجتمعي المتجذرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أعرب عن امتنانه للجهات المشاركة، لدورها الفاعل في دعم هذه الحملة الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية خلال الشهر الفضيل.