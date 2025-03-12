محاضرة في مجلس ضاحي خلفان حول اكتشاف الأمريكتين

استضاف مجلس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، محاضرة رمضانية بعنوان «العرب المسلمون يكتشفون الأمريكتين قبل كولومبوس بقرنين – التوثيق والمعرفة»، قدمها الدكتور محمد عيسى العدوان، رئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية.

تناولت المحاضرة الأدلة التاريخية والوثائقية التي تشير إلى وصول العرب والمسلمين إلى الأمريكتين قبل الرحلة الاستكشافية لكريستوفر كولومبوس عام 1492م، وذلك استناداً إلى مصادر مُتعددة، منها وثائق تاريخية، وخرائط إسلامية قديمة، ومذكرات كولومبوس نفسه، إضافة إلى الاكتشافات الأثرية واللغوية التي تدعم هذا الطرح.

وسلّط الدكتور العدوان الضوء على أهمية التوثيق المعرفي في إعادة قراءة التاريخ، وتعزيز الهوية الحضارية، ودحض المفاهيم المغلوطة حول إسهامات العرب والمسلمين في الحضارة الإنسانية. كما أكد أن دراسة الماضي ليست للتباهي أو التباكي، بل لاستشراف المستقبل بفهم راسخ ومعرفة متينة.

وختم الدكتور محمد العدوان محاضرته، مؤكداً أن التاريخ ليس مُجرد أحداث من الماضي، بل هو دليل لمستقبل أكثر وعياً، فالعرب والمسلمون كانوا جزءاً من الحضارة الإنسانية العريقة، ودورهم في اكتشاف العالم يجب أن يوثق ويحفظ للأجيال القادمة.