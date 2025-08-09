6 محطات في حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض تحت شعار «سلامتكم غايتنا»

أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، 6 محطات رئيسية ضمن الدورة الرابعة عشرة لحملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض»، التي أقيمت في الشارقة طوال شهري يوليو وأغسطس، تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، تزامناً مع فترة حظر العمل وقت الظهيرة.

وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى نشر الوعي الصحي وتعزيز حماية فئة العمال من المخاطر، الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، تماشياً مع أهداف ومبادرات عام المجتمع.

استهدفت الحملة في محطاتها آلاف العمال في مواقع مختلفة، شملت نادي الشارقة الثقافي الرياضي، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، ونادي كلباء الثقافي الرياضي، والمركز الثقافي بخورفكان، ونادي دبا الحصن الثقافي الرياضي.

حيث قدمت الفرق المتخصصة محاضرات توعوية عن مخاطر الإنهاك الحراري وآليات الإسعافات الأولية، إلى جانب فحوصات طبية ميدانية وتوزيع مستلزمات وقائية لدعم العمال وحمايتهم من الإنهاك الحراري. والحملة مستمرة في محطات ومواقع أخرى، مثل مصنع الأسمنت في الشارقة، ومسرح الجامعة القاسمية.

زيارات ميدانية

وتضمنت أنشطة الحملة زيارات ميدانية، حيث جرى توعية العمال بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها، وتقديم إرشادات لأصحاب العمل في المصانع والمواقع الإنشائية حول أهمية تطبيق التدابير الوقائية لضمان بيئة عمل آمنة.

كما شملت الأنشطة فئات أخرى جديدة هذا العام كعمال النظافة والعاملين في محطات الوقود والحدائق العامة ومواقف السيارات وخدمات التوصيل والعاملات، بهدف تزويدهم بالمعلومات الضرورية للحد من مخاطر الحرارة والإنهاك الحراري، ما يترجم أهداف الوزارة في حماية الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة بالدولة.

جودة الحياة الصحية

وأكد محمد عبدالله الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي للوزارة في الشارقة، أن استكمال هذه المحطات يشكل خطوات حيوية ضمن المبادرة التي تعكس التزام الدولة بحماية صحة العمال، انسجاماً مع المعايير الدولية وتوجهات «عام المجتمع».

مشيراً إلى أن الحملة تترجم قيم المسؤولية المجتمعية، وتعزز التعاون بين مختلف الجهات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية في الإمارة وتوفير بيئة عمل تراعي سلامة الإنسان وصحته، بما يواكب معايير منظمة الصحة العالمية.

حماية العمال

أوضحت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة أن الجهود المشتركة بين الجهات المعنية تعكس الحرص على تمكين العمال من اتباع ممارسات صحية سليمة، مؤكدة أن الحملة ساهمت في رفع الوعي بأهمية شرب المياه بشكل كافٍ، وارتداء الملابس المناسبة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، لافتة إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى أهداف الحملة في حماية العمال وتعزيز الصحة العامة.