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ولي عهد أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن حسن الزعابي

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وام

ام القيوين
وام

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن حسن الزعابي، أرملة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأنجال وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية.