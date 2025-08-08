تواصل فعاليات الأسبوع الثالث لـ«صيفنا سعادة» في عجمان

يواصل البرنامج الصيفي لحكومة عجمان بنسخته السادسة «صيفنا سعادة»، الذي يقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تحقيق أهدافه المجتمعية والتطويرية، عبر تقديم باقة متنوعة من البرامج والورش المتخصصة.

وشهدت الفعاليات المختلفة التي يقدمها «صيفنا سعادة» في أسبوعها الثالث إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع حيث شارك ما يزيد على 1763 شخصاً من مختلف الأعمار وسط أجواء تفاعلية محفزة تجمع بين الترفيه والابتكار والتطوير الشخصي.

وشارك في فعاليات المركز الصيفي للبنين 413 شخصاً من خلال أربعة برامج، فيما جرى تنظيم 18 برنامجاً في المركز الصيفي للفتيات بمشاركة 170 فتاة.

وجذبت فعاليات المركز الصيفي التخصصي العلمي 65 شخصاً. وتميّز المركز الصيفي للبرامج الثقافية بتنوع الفعاليات، إذ تم تنظيم 28 برنامجاً بمشاركة 255 مستفيداً.

واستقطبت فعاليات المركز الصيفي لأصحاب الهمم 180 مستفيداً وشارك في البرامج المجتمعية 140 شخصاً، وتم تنظيم 11 برنامجاً خلال البرامج والمبادرات التطويرية.