شرطة أبوظبي تعزز وعي الأطفال بالإيجابية في المجتمع

عزز مركز شرطة الفلاح في مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي الوعي لأطفال روضة الشامخة حول الإيجابية في المجتمع.

وأكد العقيد سعيد عبدالله العامري، مدير مركز شرطة الفلاح، حرص شرطة أبوظبي وسعيها في العمل على المبادرات والشراكات لطلبة المدارس وتنمية وعيهم المعرفي، وذلك خلال لقائه أطفال روضة الشامخة.

ولفت إلى أهمية مشاركة طلبة المدارس الفاعلة في عملية التنمية والبناء والإسهام في دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.

وتجول أطفال روضة الشامخة في أقسام وأفرع المركز، واطلعوا على أهداف دورية السعادة في تعزيز الإيجابية والتوعية المرورية والسلامة العامة، وتحفيز السلوكيات الإيجابية في نفوسهم.

وأشارت المقدم الدكتور فاتن محمد مناحي، نائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات، إلى أهمية الورش والمحاضرات التوعوية والزيارات المتبادلة وانعكاساتها في البيئة المدرسية لتعزيز الوعي، وخصوصاً فيما يختص بحقوق الطفل ضماناً لنمو الطفل في بيئة صحية آمنة، وداعمة لما لديه من قدرات ومهارات، وبما يعود بالنفع على المجتمع وممارسة دورهم المجتمعي بكفاءة وإيجابية، وضمان الحقوق الأسرية والصحية، والتعليمية، والترفيهية، وتوفير فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل، وتنمية شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.