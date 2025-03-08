مكتب «فخر الوطن» يحتفي بيوم المرأة العالمي

يحتفي مكتب «فخر الوطن»، بيوم المرأة العالمي 2025، الذي يُقام هذا العام، تحت شعار «الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات»، مُجدّداً التزامه العميق بتمكين النساء ودعمهن في مختلف المجالات.

وتعتبر المرأة في الإمارات، ركيزة أساسية في خط الدفاع الأول، حيث أثبتت دورها الريادي في مختلف المجالات، لا سيما في الصفوف الأمامية لمواجهة التحديات، حيث كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من خط الدفاع الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فمنذ بداية جائحة كوفيد 19، قدمت المرأة نموذجاً ملهماً في العطاء والتفاني، حيث تصدرت المشهد في القطاع الصحي، والفرق الطبية، والدفاع المدني، والبحوث العلمية، والعمل الإنساني، إضافة إلى دورها الفاعل في المؤسسات الأمنية والخدمية لضمان استمرارية الحياة بأمان.

وفي هذا اليوم الاستثنائي، يحتفي المكتب بتضحيات جميع النساء اللواتي أسهمن في حماية المجتمع وضمان سلامة أفراده، سواء كنّ ضمن الخطوط الأمامية، أو في مختلف القطاعات الحيوية الأخرى، كما يشيد بجهودهن، ويستلهم من إنجازاتهن المستمرة دافعاً لإلهام الأجيال القادمة لمواصلة المسيرة بثقة وإصرار.

وبهذه المناسبة، جدد مكتب «فخر الوطن»، التزامه بتعزيز مكانة المرأة، ودعم تطلعاتها، وترسيخ ثقافة التمكين والتميّز، ليبقى صوت المرأة مسموعاً، ودورها محورياً في صياغة مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.