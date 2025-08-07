شرطة عجمان تطلق خدمة تمليك لوحات المركبات الكلاسيكية عبر تطبيقها الذكي

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان خدمة «تمليك لوحات المركبات الكلاسيكية» لمُلاك المركبات الكلاسيكية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز رضا المتعاملين وسعادتهم.

وأكد الرائد علي بن محمد النعيمي، رئيس قسم ترخيص الآليات، أن إطلاق خدمة تمليك لوحات المركبات الكلاسيكية جاء انطلاقاً من حرص شرطة عجمان على الاستجابة لتطلعات الجمهور واهتماماتهم.

ولا سيما هواة اقتناء المركبات الكلاسيكية، الذين يحرصون على تملك لوحات مركباتهم الكلاسيكية بشكل رسمي ومعتمد، ما يعكس التقدير لهذه الفئة من المجتمع ويعزز ثقتهم بالخدمات الشرطية المقدمة.

وأوضح رئيس قسم ترخيص الآليات أن الخدمة أصبحت متاحة عبر تطبيق شرطة عجمان الذكي، حيث يمكن لملاك المركبات الكلاسيكية الاستفادة منها بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المركز، ما يوفر الوقت والجهد ويواكب توجهات التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من الخدمات الذكية التي تقدمها شرطة عجمان، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات نوعية ومبتكرة تعزز جودة الحياة في الإمارة، وتتماشى مع رؤية حكومة عجمان نحو التميز والريادة في تقديم الخدمات.