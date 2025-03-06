منتدى رمضاني يناقش دور الزوجة في استقرار الأسرة

أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية النسخة العاشرة من منتدى الفجيرة الرمضاني، الذي تنظمه على مدار الشهر المبارك تحت شعار «عام المجتمع.. يداً بيد».

وناقشت أولى جلسات المنتدى «دور الزوجة الصالحة في استقرار الأسرة» واستضافتها شيخة سعيد الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، بحضور عائشة خميس الظنحاني عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعضوات مجلس إدارة الجمعية، ونخبة من سيدات المجتمع.

وأكدت شيخة الكعبي في مستهل الجلسة أن الأسرة تلعب دوراً محورياً في استقرار المجتمع، فهي النواة الأساسية التي ينشأ فيها الأفراد ويتعلمون القيم والأخلاق والسلوكيات التي تشكل هويتهم الاجتماعية، ومن خلال التربية السليمة والتوجيه الإيجابي، تسهم الزوجة الصالحة في تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وبناء مستقبل مشرق.