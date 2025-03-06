مجلس راشد بن حميد يستعرض القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات

افتتح مجلس راشد بن حميد أولى جلساته الرمضانية بجلسة بعنوان «شهر المجتمع في عام المجتمع»، برعاية وحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وبمشاركة معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، وأحمد راشد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد أن الجلسة الرمضانية ألقت الضوء على عددٍ من القيم المجتمعية الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات، والتي جاءت متزامنة مع عام المجتمع، ويمثل شهر رمضان فرصة هامة لتعزيز تلك القيم في نفوس الأجيال الناشئة.

وأدار الإعلامي خالد المرزوقي، الأمسية الدينية التي شهدت حضوراً كبيراً، وتفاعلاً من ضيوف المجلس.

من جهته، أشاد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي بمجلس الشيخ راشد بن حميد، الذي يجمع بين الفكر والإيمانيات في الشهر الفضيل، وجاء متزامناً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص هذا العام عاماً للمجتمع، تلك المبادرة التي تجمع جهود مؤسسات الدولة لإثراء هذا العام بالطرح الإيماني والمجتمعي، لتحفيز أفراد المجتمع نحو الرقي قدماً بالقيم الإنسانية التي تربي عليها مجتمع الإمارات.

وأضاف، أن المجالس في الدولة عامرة بذكر الله، وتدعو إلى مبادئ التصافي كقيم مجتمعية أصيلة.

من جانبه، تحدث فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، عن تسمية دولة الإمارات لعام 2025 بـ «عام المجتمع»، وهو ما يتزامن مع ما أولته الشريعة الإسلامية من عناية للعلاقة الإيجابية بين العبد وربه وبين الفرد والمجتمع، مؤكداً أن الصوم شُرع لهذا المفهوم الاجتماعي، كما أن تلك الفريضة تكشف عن حقوق واجبة بين أفراد المجتمع.