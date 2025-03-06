«مجرى» يستعرض الإنجازات المحققة في 2024

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء «مجرى» (الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية) أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها نحو إرساء دعائم مستقبل مستدام عماده التعاون والابتكار والتكنولوجيا، مدفوعة بتوجيهات القيادة الرشيدة وجهودها الحثيثة في دعم ممارسات المسؤولية المجتمعية وتحفيز إسهامات القطاع الخاص في المبادرات المجتمعية.

وعقد مجلس أمناء «مجرى» اجتماعه الأول لسنة 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الأمناء، لمناقشة أبرز المستجدات واستعراض الإنجازات المحققة في العام الماضي، إلى جانب وضع آليات العمل وأهداف العام الجاري. وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز المبادرات والقرارات المنفذة والمستهدفة في المجالات كافة التي تسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة.

تشجيع الشراكة

ويأتي اجتماع مجلس أمناء مجرى الأول لهذا العام استكمالاً لهذه المسيرة ودعماً للجهود الرامية إلى تحقيق المستهدفات الوطنية وتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مبادرات ومشاريع تترك أثراً مجتمعياً مستداماً وتدعم الممارسات المسؤولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ورؤية نحن الإمارات 2031.

حضر الاجتماع معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس مجلس الأمناء، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، وعائشة أحمد يوسف، وكيلة وزارة تنمية المجتمع، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسلامة عجلان العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وعبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومريم القصاب، مديرة مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وبدور الرقباني، عضو في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتورة مريم السويدي، وساره شو، المديرة التنفيذية للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى».

مسؤولية مجتمعية

وناقش الاجتماع الخطط والمبادرات المقترحة التي من شأنها دعم أهداف الصندوق وتلبية المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مجالات المسؤولية المجتمعية لقطاع الأعمال، كما تطرق إلى أهم الإنجازات التي تحققت في سنة 2024، مركّزاً على أبرز خطط العمل المحددة والمراحل المقرر استكمالها للوصول إلى النتائج المرجوة على صعيد المؤسسة والمجتمع والدولة، حيث تمّ تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية للصندوق ومبادرات القطاع الخاص.

وبدورها، أشارت ساره شو، المديرة التنفيذية للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، إلى الدور المحوري الذي يؤديه صندوق «مجرى» في دعم تقدّم المجتمع وازدهاره، عبر إطلاق مبادرات شبابية تسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزز مشاركتهم في المشاريع المجتمعية، إضافة إلى تطوير البرامج وإقامة الفعاليات التي من شأنها حثّ مؤسسات القطاع الخاص على صوغ استراتيجيات ومبادرات تعود بالنفع على المجتمع الإماراتي والدولة ككل.