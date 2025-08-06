«الموارد البشرية» برأس الخيمة تنال جائزة في مجال الابتكار

فازت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، بجائزة «Global Business Outlook» في فئه الأكثر ابتكاراً في تخطيط السياسات الحكومية لعام 2025 وتقديراً للجهود الكبيرة التي بذلتها الدائرة في إعداد وتطوير وتنفيذ سياسات مبتكرة تعزز من كفاءة الموارد البشرية في الحكومة.

وأكدت شيخة الحبسي نائب المدير العام، أن الفوز يعد دافعاً قوياً للاستمرار في مسيرة الابتكار في سياسات الموارد البشرية، مشيرة إلى أن التطوير المستمر في السياسات الحكومية يعد من أولوياتها.

وتمنح الجائزة سنوياً للأفراد والشركات والمنظمات التي حققت ابتكارات استثنائية في مجالات الأعمال والسياسات الحكومية، وتستهدف تكريم الممارسات التي تدفع بعجلة التغيير والتطور في مختلف القطاعات على مستوى العالم.