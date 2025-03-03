80 جهة ومؤسسة في أسبوع للتوعية الصحية

افتتحت الدكتورة أمينة المرزوقي، نائبة مدير جامعة الشارقة لشؤون الطلبة أسبوع جامعة الشارقة للتوعية الصحية والنفسية والرياضية السنوي، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب تحت شعار «جودة الحياة»، وبمشاركة 80 جهة ومؤسسة تعمل في مجال الرعاية الصحية، والجمعيات العلمية والأندية الثقافية الطلابية، وبحضور الأستاذ الدكتور عيد كنعان، عميد شؤون الطلاب، وعدد كبير من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وأكدت الدكتورة أمينة المرزوقي، أن مبادرة أسبوع جامعة الشارقة للتوعية الصحية والنفسية والرياضية السنوي، والذي أصبح تقليداً سنوياً راسخاً تنظمه عمادة شؤون الطلاب بهدف نشر المفاهيم الصحية والنفسية والرياضية بين طلبة الجامعة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية وكذلك أفراد المجتمع، تأتي تماشياً مع رؤية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، في بناء جيل واعٍ ومثقف صحياً، يدرك أهمية العناية بالصحة الجسدية والنفسية باحتسابهما ركيزتين أساسيتين للتفوق والإبداع الأكاديمي.