تعاون بحثي بين «كهرباء وأمريكية الشارقة»

وقعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في الشارقة بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والتدريب ودعم المشاريع الطلابية، وتبادل المعرفة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتطوير قطاعي الطاقة والمياه في الإمارة. وقع مذكرة التفاهم عبدالله عبد الرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية. وأكد عبدالله الشامسي أهمية الاتفاقية في تفعيل التعاون المشترك بين الهيئة والجامعة وتعزيز الابتكار وتطوير حلول مستدامة لمجالات الطاقة والمياه، مع التركيز على تبني أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة الخدمات، كما ستفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة والباحثين للمساهمة في تطوير مشاريع ذات تأثير إيجابي على المجتمع والاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

وأكد الدكتور المهندس حسن أحمد الزرعوني، مدير إدارة البحوث والدراسات في الهيئة، أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز بيئة البحث العلمي والابتكار، حيث ستعمل الإدارة على تنسيق وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة.