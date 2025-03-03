بحث خطط ومشاريع الإسكان في الشارقة

بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماع موسع مع دائرة الإسكان، سياسات الدائرة وأعمالها والاطلاع على الجهود المبذولة في قطاع الإسكان بالإمارة.

تناولت المناقشات مستجدات المشروعات الإسكانية والخطط المستقبلية للدائرة، وسبل تحقيق الاستدامة في مشاريع الإسكان ومبادراتها، وضمان توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق أعلى معايير الجودة والرفاه الاجتماعي. كما ناقشت اللجنة جهود الدائرة في التنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان سرعة الإنجاز، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

جاء الاجتماع خلال زيارة اللجنة لمقر دائرة الإسكان بمدينة الشارقة أمس الأول، وذلك ضمن استكمال أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

وجرى استعراض الخطط المستقبلية التي تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية للدائرة، ودورها المحوري في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى دعم أبناء الوطن، وتوفير الإسكان المناسب الذي يحقق لهم الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وشارك أعضاء المجلس في مداخلات متعددة تناولت محاور هامة بشأن سياسات دائرة الإسكان، حيث ركزوا على آليات الاستفادة من الأراضي السكنية، وسبل تسريع إجراءات المنح السكنية، وأهمية وضع معايير تضمن السرعة والإنجازات في تهيئة المساكن.

وأكدت المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة، أن المجلس يولي أهمية قصوى لملف الإسكان، كونه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأشار المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان، إلى أن الدائرة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى توفير مساكن مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.