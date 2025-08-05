إطلاق المرحلة الثانية من جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها الـ19

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم المرحلة الثانية من جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها الـ 19 على مستوى الدولة.

وقال حسين الحمادي، المدير التنفيذي للمركز إن هذه المرحلة من الجائزة تتضمن 4 مسابقات مختلفة، وهي «مسابقة أصحاب الهمم»، و«مسابقة نور الهمم لذوي طيف التوحد» بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، ومسابقة «الحافظون والحافظات»، وأخيراً «مسابقة الأمهات المواطنات»، مشيراً إلى أن 20 فرعاً تندرج تحت هذه المسابقات، منها فرع 10 أجزاء و فرع 5 أجزاء و فرع 3 أجزاء و فرع جزء عم.

وأكد أن المرحلة الثانية من المسابقة تستهدف 600 متسابق ومتسابقة، لافتاً إلى أن طلبات الالتحاق بعد إغلاق باب التسجيل وصلت إلى 1042 طلب التحاق نسبة المواطنين منهم 41.9 %.

وأوضح أن 10 متسابقين من كل فرع في المرحلة الأولى من المسابقات سيتأهلون إلى التصفيات النهائية.