اختتام فعاليات مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل 2025»

اختتمت فعاليات الدورة الـ 10 من مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل»، الذي نظمته دائرة التنمية السياحية في الإمارة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قاعة الإمارات للضيافة في الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس.

وتخللت فعاليات نسخة هذا العام أنشطة متنوعة، منها العروض الفنية والترفيهية والمسابقات المجتمعية العديدة، التي استهدفت مختلف الفئات والشرائح العمرية.

فضلاً عن الجلسات التعليمية حول أساليب زراعة النخيل وتربية النحل والورش التدريبية حول الأعمال الحرفية المحلية، بالإضافة إلى ركن مخصص للأطفال شمل فعاليات فنية ومسابقات وأنشطة تثقيفية.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: «يثبت مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، بما حققه من نجاح لافت وبوصوله إلى عامه الـ 10، أهميته منصة ثقافية تسهم في تخليد الموروث التراثي المحلي وتدعم المزارعين والنحالين وأصحاب المشاريع المحلية، تعزيزاً لمكانة الإمارة وجهة بارزة للفعاليات التراثية».

وأضاف: «نحرص في دائرة التنمية السياحية بعجمان، في كل دورة، على توسيع أجندة الفعاليات وتنويعها وتطوير المحتوى وتحقيق مشاركة مجتمعية محلية وإقليمية واسعة، بما يجسد حرصنا على إبراز دور عجمان إمارة تحافظ على الهوية الإماراتية والقيم الأصيلة، وتسعى لنقلها إلى الأجيال القادمة».

ووفر المهرجان ورشاً تدريبية متعددة، شملت ورشة الرسم على جذوع النخيل، وورشة صناعة الميدالية بالخوص، وورشة التلوين بالألماس، وورشة تزيين مراوح السرود، وورشة الرسم على حقائب الجفير والكثير غيرها.

وحققت فعاليات هذا العام إقبالاً واسعاً من مختلف إمارات الدولة، وضمت مسابقات متنوعة في فئات عدة، وشارك في الدورة الـ 10 من المهرجان 61 عارضاً من مختلف إمارات الدولة، من مزارعين ونحالين ورواد أعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في أجواء تراثية وتفاعلية.