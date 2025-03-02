عبدالعزيز بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة خولة ناصر المدحاني

قدم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، ‏واجب العزاء أمس، في وفاة المغفور لها خولة ناصر علي عبدالله ‏المدحاني.‏

ونقل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، في زيارته مجلس العزاء، تعازي صاحب السمو الشيخ حميد بن ‏راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد ‏النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي إلى عائلة المتوفاة.. مثنياً على ‏تفاني الفقيدة وتميزها في فترة عملها في الديوان الأميري بعجمان.‏ وأعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي ‏الفقيدة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها ‏فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.‏

كما قدم واجب العزاء الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي والدكتور مروان ‏عبيد المهيري المدير العام للديوان الأميري، ويوسف النعيمي المدير العام ل‏دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.‏