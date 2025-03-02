مجالس «واجب» الرمضانية تنطلق الثلاثاء المقبل

ينطلق، يوم الثلاثاء المقبل، أول مجالس جمعية واجب التطوعية، في دورتها الخامسة، تحت شعار «في عام المجتمع.. نتشارك، نتحاور لحماية الأجيال الجديدة»، ويناقش مواضيع ومحاور مجتمعية، في إطار إعلان عام 2025 «عام المجتمع».

وتقام المجالس على مدار شهر رمضان الفضيل، برعاية وحضور الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتستعرض الحلقة الأولى موضوعاً بعنوان «سُبل المواجهة والوقاية من الجريمة والمخدرات»، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية.

ودعت «الجمعية» كافة الشرائح المجتمعية، وروّاد التطوّع، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، إلى المشاركة وتغطية وقائع المجالس الرمضانية التي ستُقام في مجلس البطين، بأبوظبي، بعد صلاة التراويح.

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة أعلن في وقتٍ سابق من العام الماضي، اعتماد جمعية واجب التطوعية، ذراعاً مجتمعية لأنشطته وفعالياته ومبادراته المجتمعية.