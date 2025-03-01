«إسلامية دبي» تطلق فعالية «عيال الفريج»

تطلق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكبر فعالية رمضانية مجتمعية تحت عنوان «عيال الفريج»، والتي تهدف إلى تشجيع الأطفال على الانتظام في الصلاة وتعزيز علاقتهم بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك، حيث تأتي هذه المبادرة الاستثنائية استجابةً لمتطلبات المجتمع في إيجاد طرق ميسرة ومبتكرة لربط الأجيال الناشئة ببيوت الله، وتفعيل دور المساجد كمراكز مجتمعية وتربوية في الأحياء السكنية.

وتستمر المبادرة في شهر رمضان المبارك، والتي تشتمل على مجموعة من الأنشطة التحفيزية للأطفال المنتظمين في أداء صلاة التراويح في 180 مسجداً معتمداً للمبادرة بدبي، إذ ستُمنح للأطفال «جوازات» سيتم توزيعها بدءاً من تاريخ الإعلان عن المبادرة، لتوثيق التزامهم بأداء الصلاة في المساجد، مع رصد مكافآت قيّمة وجوائز تحفيزية تقديراً لجهودهم.

وستجوب الأحياء السكنية حافلة رمضانية مزينة، تقوم بتوزيع الحلوى للأطفال في أجواء احتفالية تعكس روح الشهر الفضيل، وتعزز من تفاعل المجتمع مع هذه الفعالية المتميزة.

تفاعل إيجابي

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أن «عيال الفريج» تأتي انطلاقاً من دور الدائرة في دعم القيم الإسلامية النبيلة مثل الالتزام، والانضباط، والتراحم، والتفاعل الإيجابي بين أفراد الحي الواحد بأساليب حديثة تتماشى مع احتياجات المجتمع لضمان استمرار هذه القيم في حياتهم اليومية، مضيفا أن المبادرة تعكس جوهر أجندة دبي الاجتماعية 33 في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً.

«قرّاء دبي»

وأطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مبادرة «قرّاء دبي» في إطار استقبال شهر رمضان المبارك، بهدف إحياء الأجواء الإيمانية في مساجد الإمارة من خلال اختيار نخبة من القرّاء ذوي الأصوات العذبة والإتقان في التجويد، بما يعكس التزام دبي بدورها كمركز عالمي للهوية الإسلامية الوسطية.

تتضمن المبادرة توزيع الأئمة على المساجد الكبرى في مختلف مناطق دبي، ليقودوا صلوات التراويح والقيام بأسلوب يجمع بين الخشوع والإتقان.

وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري والمنسق العام للمبادرة: «تهدف مبادرة قرّاء دبي ومساجد الفرجان إلى تعزيز أجواء الإيمان خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تقديم أندى الأصوات وأجمل التلاوات في مساجد دبي، ونحرص على توفير تجربة متميزة تعكس مكانة دبي كمركز للهوية الإسلامية الوسطية، مع تعزيز دور إمام الفريج ومؤذن الفريج في توطيد الروابط المجتمعية».

وأكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للهوية الإسلامية الوسطية، وتفعيل دور المساجد كمراكز لنشر القيم الإسلامية السمحة خلال شهر رمضان المبارك، بما يعكس روح الشهر الكريم ويعزز من أجواء الإيمان في المجتمع.