العين .. واحة عصرية تعزز نمط الحياة الصحي

رسخت مدينة العين مكانتها كمدينة عصرية تشجع سكانها على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وذلك بفضل ما تزخر به من مرافق عامة وتجهيزات تحفز على ممارسة الأنشطة البدنية التي تعزز الصحة العامة في المجتمع.

وتتحول المدينة، مع دخول فصل الشتاء إلى لوحة طبيعية مليئة بالحيوية والنشاط، حيث تسهم المرافق الخدمية والانتشار الواسع للحدائق العامة والمساحات الخضراء والمسارات المخصصة للأنشطة الرياضية في تعزيز ممارسة رياضات المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية وغيرها من الرياضات.

وتعتبر حديقة العين العامة، مركزا رئيسيا للعائلات والأفراد الذين يرغبون في ممارسة الرياضة وسط الطبيعية، إذ يحتشد يوميا المئات من أبناء المدينة من مختلف الأعمار لممارسة هواياتهم الرياضية المتنوعة، حيث تتوفر مساحات واسعة للمشي والجري، فضلا عن بعض التجهيزات والمعدات الخاصة بالتمارين العضلية.

وفي منطقة جبل حفيت، يجد عشاق التسلق الجبلي ضالتهم، حيث تنتشر المسارات المصممة وفق أرقى معايير السلامة والأمان، والتي تشق طريقها لمسافات طويلة وسط الطبيعة الخلابة، مما يضفي متعة إضافية على الأنشطة الرياضية ويغلفها بطابع الاستجمام والترفيه.

وتزخر مدينة العين بممرات المشاة والدرجات الهوائية التي تنتشر في المناطق كافة بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضات المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، الأمر الذي يدعم الصحة العامة ويجعل من ممارسة هذه الرياضات أسلوب حياة لدى الكثيرين.

وتراعي الممرات في تصميمها مجموعة من العناصر التي تعزز جاذبيتها مثل تكثيف التشجير والتظليل على المسارات، وتوفير نظام إرشادي نوعي بتصميم مميز للعلامات الأرضية واللوحات الإرشادية، والإنارة المستدامة، وذلك بما يحفز مختلف الفئات العمرية على ممارسة الأنشطة الرياضية وتبني أسلوب حياة صحي ومستدام.