طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً .. غائما أحياناً خاصةً ليلاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً صباحاً على البحر، و حركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا صباحاً يصبح متوسطا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:58 والمد الثاني عند الساعة 57:02، و الجزر الأول عند الساعة 07:45 والجزر الثاني عند الساعة 20:36.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا صباحاً يصبح متوسطا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:43 والمد الثاني عند الساعة 22:59 ،والجزر الأول عند الساعة41 :16 والجزر الثاني عند الساعة 05:20.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 18 80 35

دبي 23 17 80 45

الشارقة 23 16 85 35

عجمان 24 18 85 40

ام القيوين 23 16 85 45

رأس الخيمة 25 12 85 40

الفجيرة 27 18 75 25

العـين 25 13 90 25

ليوا 25 14 85 30

الرويس 22 16 75 40

السلع 22 12 70 30

دلـمـا 21 16 70 40

طنب الكبرى / الصغرى 21 18 70 50

أبو موسى 21 18 85 50