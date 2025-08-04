«وقف حميد بن راشد للتمور» يعزز مكانة عجمان مركزاً للعمل الخيري

تسلط مؤسسة حميد بن راشد الخيرية خلال مشاركتها في مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2025 الضوء على «وقف حميد بن راشد النعيمي للتمور»، الذي يسخر ريعه بالكامل لدعم المبادرات الإنسانية، حيث وصلت ثماره حتى الآن إلى آلاف المستحقين في أكثر من 9 دول حول العالم.

وقال طارق عبدالله العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، إن مشروع الوقف الذي انطلق في العام 2022 بناءً على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يقع في مدينة المنامة على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 91000 متر مربع تضم في جوانبها 1932 نخلة يزيد متوسط إنتاجها السنوي على 8.000 كيلوجرام من أجود أنواع التمور.

وأوضح العوضي أن المؤسسة تتبع أحدث أنظمة الري الحديثة، وخاصة الري بالتنقيط كأسلوب يسهم في ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أن العمليات التشغيلية للوقف تمر عبر سلسلة دقيقة ومنظمة من القطاف إلى التوزيع، بحيث يتم فرز التمور وتصنيفها بدقة وفقاً للنوع والجودة ثم تتم تعبئتها وتغليفها في منشآت متخصصة تابعة للمؤسسة وفق أعلى المعايير الصحية العالمية، ومن ثم تتم عملية التوزيع بتخصيص جزء من الإنتاج لتلبية احتياجات الأسر المستحقة والمتعففة المسجلة لدى المؤسسة والمؤسسات الخيرية داخل الدولة، ومن بعدها يتم التوزيع الدولي عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات خيرية معتمدة مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، مؤكداً أن أكثر من 27 طناً من ثمار هذا الوقف المبارك وصلت إلى العديد من الدول منها السودان والنيجر وموريتانيا وسوريا والمغرب وتركيا واليمن وتشاد وأوغندا.

إلى ذلك، شهد جناح دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إقبالاً لافتاً من زوار «مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2025»، والذين توافدوا للاستفادة من مجموعة الخدمات والمبادرات النوعية التي تقدمها الدائرة.

وقال سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن هذه المشاركة الفعالة لا تستقطب فقط المزارعين والنحالين المشاركين في المهرجان فحسب، بل تمثل فرصة للقاء أصحاب المهن التراثية العريقة والمزارعين لمعرفة احتياجاتهم ودعمهم.

وتستعرض «اقتصادية عجمان» من خلال جناحها خدمات ومبادرات رائدة أبرزها برنامج «تعزيز وريادة» لدعم وتمكين رواد الأعمال إلى جانب تقديم خدمات التراخيص الاقتصادية، ومبادرات حماية المستهلك، والرد على استفسارات الجمهور وتقديم الدعم اللازم للزوار والمشاركين.