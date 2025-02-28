«إينوك» تطلق 20 مبادرة مجتمعية في رمضان

أعلنت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن إطلاق 20 مبادرة مجتمعية ضمن حملتها الرمضانية 2025، تهدف من خلالها إلى دعم أكثر من 600 ألف شخص في جميع أنحاء دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بدعم المجتمع وترسيخ قيم العطاء خلال الشهر الفضيل.

وضمن إطار مساعيها للتأثير بشكل إيجابي في حياة 5 ملايين شخص بحلول عام 2030، تشمل حملة إينوك الرمضانية 2025 تنظيم خيمة إفطار يومية لتقديم 13,333 وجبة إفطار في منطقة الجداف، إضافة إلى توزيع 3,500 صندوق بقالة بالتعاون مع «زووم» لمساعدة الأسر المحتاجة.

كما تطوّع 600 موظف من إينوك لتعبئة مواد البقالة قبل حلول شهر رمضان، في حين ستوجد شاحنة لجمع التبرعات بالملابس في المقر الرئيسي لإينوك، كجزء من حملة «ملابس»، التي يتم من خلالها جمع الملابس المستعملة والتبرع بثمنها بعد بيعها للأشخاص المحتاجين.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يجسد شهر رمضان المبارك روح العطاء، وتواصل إينوك تعزيز هذه الروح عبر الشراكات الهادفة والمبادرات الخيرية المؤثرة. ونحن فخورون بدورنا في ضمان امتداد التأثير الإيجابي لشهر رمضان إلى ما هو أبعد من الشهر الفضيل».