حاكم الشارقة يشهد ختام الدورة الـ34 من أيام الشارقة المسرحية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل ختام الدورة الـ34 من أيام الشارقة المسرحية، والذي أقيم بقصر الثقافة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي (نصوص مسرحية للكبار) وفاز بها كل من الكاتب العماني أسامة بن زايد عن نصه المسرحي «ذات حُلم أمس» في المركز الأول، والكاتب العماني نعيم فتح مبروك عن نصه المسرحي «صهيل الخطايا» في المركز الثاني، والكاتب الكويتي موسى بهمن عن نصه المسرحي «أمنية المنية» في المركز الثالث.

وتفضل سموه بتكريم الفائزين بجوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ34، حيث نالت مسرحية «بابا» لفرقة مسرح الشارقة الوطني جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وفاز الفنان عبدالرحمن الملا بجائزة أفضل إخراج مسرحي عن مسرحية «صرخات من الهاوية» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والتراث، بينما ذهبت جائزة أفضل تأليف مسرحي للكاتب عبدالله إسماعيل عبدالله للمسرحية ذاتها.

وحصل الفنان أحمد الجسمي على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية «بابا» لمسرح الشارقة الوطني، بينما نالت الفنانة عبير الجسمي جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في مسرحية «صرخات من الهاوية» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والتراث. وفاز الفنان محمود القطان بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن مسرحية «علكة صالح» للمسرح الحديث، بينما نالت الفنانة بدرية آل علي جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن دورها في مسرحية «عرائس النار».