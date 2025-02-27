تفاهم لصقل مهارات مستفيدي الدعم الاجتماعي

وقّعت وزارة تمكين المجتمع ومؤسسة عبدالله الغرير، مذكّرة تفاهم بهدف تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية تُمكّن مستفيدي برنامج الدعم الاجتماعي، من خلال تنمية مهاراتهم وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تدريبية ووظيفية مستدامة تُسهم في تعزيز دورهم الفاعل في المجتمع.

وقّع الاتفاقية بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، وهاجر أحمد الذهلي الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وعبدالعزيز الغرير رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الغرير، كل من عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، والدكتورة سونيا بن جعفر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير.

وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع إعلان عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، تحت شعار «يداً بيد»، وفي إطار رؤية وزارة تمكين المجتمع، لتعزيز الشراكة والتعاون مع «مؤسسات القطاع الثالث»، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وتكامل الأدوار، إضافة إلى تكريس قيم الانتماء والعطاء، وتنفيذ مبادرات مستدامة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، بما يُسهم في تحقيق الأثر الإيجابي و تعزيز التّلاحم المجتمعي.

ويعزز التعاون الجهود المشتركة في مجالات البحث، عبر إجراء الدراسات والبحوث التخصصية حول منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، وتبادل البيانات، وتنظيم الفعاليات والبرامج، بما ينعكس إيجاباً على خطط التمكين للفئات المجتمعية كافة.

وحول هذا الشأن أكّدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير، الدكتورة سونيا بن جعفر، أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسسة برؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، وترسيخ ثقافة العطاء المستدام، قائلة: «تماشياً مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع»، فإنّ هذه الشراكة تمثّل نموذجاً للتعاون الفعّال بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية، بهدف تمكين الأفراد وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد والمجتمع، ومن خلال هذه المبادرة، نعمل على تقديم حلول تعليمية مبتكرة تلبّي احتياجات الأفراد، وتدعم استراتيجيات الدولة».