أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن بدء العمليات التشغيلية في منفذ وم البري في إمارة الفجيرة، اعتباراً من أمس، حيث يربط المنفذ بين الدولة وسلطنة عمان الشقيقة، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والتجارة.

وشهد بدء العمليات التشغيلية بالمنفذ اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، يرافقه كل من محمد أحمد الكويتي مدير عام المنافذ بالإنابة، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، واللواء د. أحمد علي الصغيري المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب – الفجيرة بالإنابة، والعميد أحمد معيوف العامري مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة، والعميد محمد سعيد العامري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بالإنابة، وخليفة حمد الشامسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ البرية بالإنابة، كما حضر من جمارك الفجيرة راشد سيف حماد المدير العام.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن بدء العمليات التشغيلية بهذا المنفذ يعد خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة تعزيز التعاون بين الإمارات وسلطنة عمان، حيث يسهم في تسهيل حركة التنقل والتجارة بين البلدين الشقيقين، ويدعم الجهود المستمرة لتوفير بيئة آمنة وفعالة للمسافرين والبضائع، مشيراً إلى أن الهيئة لديها خطة لمراقبة وتطوير البنية التحتية للمنافذ وفقاً لتطلعات حكومة دولة الإمارات وتلبية لاحتياجات المتعاملين من المسافرين والتجار والمصدرين والمستوردين، بما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.