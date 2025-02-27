عمار النعيمي: رؤية عجمان 2030 تضع الإنسان في جوهر التنمية

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع القيادات الحكومية في الإمارة على الميثاق التضامني لتنفيذ رؤية عجمان 2030، الذي يجسّد التزام الجهات الحكومية بالتعاون والتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة.

وقّع على الميثاق 28 من القيادات الحكومية، ممثلين عن الجهات واللجان والمكاتب والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في كلمته عقب اعتماد الميثاق، أن رؤية عجمان 2030 تضع الإنسان في جوهر التنمية، وأن عجمان تنمو وتزدهر بجهود الجميع.

وأضاف سموه، أن الميثاق التضامني لتنفيذ رؤية عجمان 2030 هو تأكيد للثقة التي أولانا إياها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وتجسيد لمسؤوليتنا المشتركة في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية من خلال التكامل والتعاون والعمل المشترك، لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة الإمارة وأهلها.

وشدد سموه على أهمية تعزيز روح الشراكة والمسؤولية الجماعية في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق رؤية عجمان 2030، مشيراً إلى أن هذا الالتزام المشترك يمثل خطوة محورية نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للإمارة.

وضمن مراسم التوقيع، استمع الحضور إلى عرض تقديمي تناول ملخص مصفوفة الأدوار والمسؤوليات في تنفيذ رؤية عجمان 2030، حيث تم تصنيف أدوار الجهات الحكومية إلى رئيسية، وداعمة، وتخصصية، وأدوار الحوكمة، بهدف تعزيز وضوح المسؤوليات، وتحقيق التكامل بين الجهات، وتقليل الازدواجية، كما تمت الإشارة إلى ما يقارب 234 دوراً محدداً وأكثر من 183 فرصة للتعاون لتحقيق أهداف الرؤية، بمشاركة 28 جهة حكومية، مع التأكيد على أهمية التعاون والمساءلة لضمان التنفيذ الفعّال.

وشارك في تقديم العرض البروفيسور رائد عواملة، خبير حوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وفاطمة السويدي، مدير قسم الاستراتيجية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، اللذين استعرضا دور المجلس في حوكمة التوجهات الاستراتيجية الـ 8 لرؤية عجمان 2030، وآليات التوجيه الاستراتيجي، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وضمان مواءمة السياسات والمبادرات مع الأهداف العامة للإمارة.

وتم التأكيد على دور المجلس في الحوكمة والمساءلة، ودعم تخصيص الموارد، وضمان التركيز على تحسين جودة الحياة، من خلال متابعة تنفيذ المبادرات وضمان توافقها مع احتياجات المجتمع. وينص الميثاق التضامني على تكامل الأدوار وترابطها في منظومة حكومية متكاملة تعكس روح التضامن والمسؤولية المشتركة لتحقيق أهداف السياسات العامة للإمارة، بما يشمل تنفيذ الأطر والاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق رؤية عجمان 2030، وتعزيز التلاحم المؤسسي والتعاون الفعّال بين الجهات الحكومية.

ويؤكد الميثاق على توظيف القدرات بكفاءة عالية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل رؤية عجمان 2030 إلى إنجازات ملموسة تعكس تطلعات الإمارة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

ويهدف الميثاق إلى توحيد جهود المؤسسات الحكومية لضمان تحقيق مستهدفات الرؤية، والتي تركز على عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز بيئة الأعمال والتنافسية، ورفع جودة الحياة، وضمان الاستدامة البيئية، وتمكين الموارد البشرية، وتطوير نظام تنقل متكامل، وترسيخ مكانة عجمان مركزا للفنون والثقافة.

وتعهدت القيادات الحكومية الموقعة على الميثاق بالعمل المخلص والتكامل الفعّال لإنجاز توجهات الرؤية على الوجه الأمثل، وتسخير الإمكانات كافة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تخدم الإمارة وأهلها، وترسّخ مكانة عجمان وجهة رائدة في التنمية والابتكار والاستدامة.