ولي عهد الشارقة يفتتح معرض المركز الميكانيكي للخليج العربي

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، معرض ومركز صيانة المركز الميكانيكي للخليج العربي، وكيل مجموعة بي إم دبليو BMW في إمارة الشارقة، وذلك في منطقة الرقعة الحمراء على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وتفضل سموه فور وصوله بقص الشريط التقليدي وإزاحة الستار عن اللوحة الجدارية إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمركز، ليتجول سموه بعدها في المعرض، حيث اطلع على أحدث إصدارات السيارات التي يوفرها المركز، إلى جانب أبرز الخدمات التي يقدمها للجمهور.

حضر الافتتاح كل من: الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس دار الوثائق، والشيخ محمد بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مجموعة البطحاء للسيارات، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.