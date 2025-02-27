توعية بـ«نظام الادخار» الاختياري ومنافع الصناديق المعتمدة

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الأسبوعين الماضيين 6 ورش للتوعية بالمنافع التي يحققها «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، وآلية الاشتراك في النظام من خلال صناديق الادخار المعتمدة من قبل الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وشارك نحو 500 صاحب عمل وممثلين عن مجموعة من الشركات في ورش العمل، التي تم تنظيمها، بالتعاون مع صناديق الادخار المعتمدة، والتي تشمل شركة لونيت كابيتال وبنك أبوظبي الأول وضمان للاستثمار وشركة الصكوك الوطنية، وهي من الشركات المالية الرائدة صاحبة السمعة الكبيرة والخبرة الواسعة في إدارة الصناديق الاستثمارية، ما يعزز كفاءة تنفيذ «نظام الادخار».

ويهدف«نظام الادخار» إلى استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وتنمية مدخراتهم عبر صناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للعاملين في القطاع الخاص.

وقال أحمد الياسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، إن تنظيم الورش في إطار منهجية شاملة ومستدامة، تتبناها الوزارة في إطار علاقتها مع الشركاء في سوق العمل.