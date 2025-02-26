ديوان حاكم عجمان ينعى الشيخ سعيد بن راشد النعيمي

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له الشيخ سعيد بن راشد النعيمي الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء.
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم .. "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".. صدق الله العظيم.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، الذي انتقل الى جوار ربه مساء اليوم.
وستقام صلاة الجنازة على المغفور له غداً الخميس في مسجد الشيخ زايد في منطقة الجرف بعد صلاة الظهر.
وأعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم غدٍ الخميس.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".