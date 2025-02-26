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الإمارات

"مجلس الإمارات للإفتاء" يدعو لتحري هلال رمضان مساء الجمعة

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وام

دعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وذلك مساء يوم الجمعة 29 شعبان1446هـ، الموافق 28 فبراير 2025م.

وتدعو لجنة تحري هلال شهر رمضان المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي انطلاقاً من اختصاص المجلس في تحري الأهلة في الدولة .. كل من يرى الهلال إلى التواصل معها على الرقم 027774647، أو عبر الرابط: https://forms.office.com/r/CwAUg1buUP. داعين الله تعالى أن يُهلَّ شهر رمضان المبارك على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.