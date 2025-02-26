ولي عهد عجمان: الدفاع المدني ركيزة أساسية لتعزيز أمن وسلامة المجتمع

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الدفاع المدني يشكل ركيزة أساسية في تعزيز أمن وسلامة المجتمع، مشيداً بالدور الحيوي لرجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، والتصدي للطوارئ والمخاطر بكفاءة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، أمس، احتفال الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي أقيم في جامعة عجمان تحت شعار «الدفاع المدني وسلامة المجتمع»، بالتزامن مع «عام المجتمع»، تأكيداً على دور الدفاع المدني في توفير بيئة آمنة ومستدامة.

وأضاف سموه: إن الإنجازات المحققة في قطاع الدفاع المدني جاءت بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي جعلت الأمن والسلامة في صدارة أولوياتها، وسخّرت الإمكانات كافة لتعزيز سرعة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأشاد سموه بالدور البطولي لرجال الدفاع المدني، مثمناً تفانيهم في مواجهة المخاطر وما يقدمونه من تضحيات، مؤكداً أن الدفاع المدني في عجمان أثبت كفاءته بفضل الكوادر الوطنية المدربة والتقنيات المتقدمة التي تعزز سرعة الاستجابة للحوادث.

وخلال الحفل، كرّم سمو ولي عهد عجمان عدداً من القيادات التي ساهمت في تطوير الدفاع المدني، ومن بينهم: اسم اللواء متقاعد المغفور له علي ماجد المطروشي، تقديراً لجهوده في توطين مهنة الإطفاء وتأهيل الكوادر الوطنية، واسم العقيد متقاعد المغفور له عبد الله أحمد الفلاسي، لمساهماته في تحديث الإدارة وتطوير أنظمة الوقاية والسلامة، وتكريم اللواء متقاعد صالح سعيد المطروشي، الذي أسهم في تحقيق إنجازات نوعية، والحصول على جوائز الريادة المؤسسية وإنشاء مراكز متطورة للإطفاء والإنقاذ البحري، كما كرم سموه رعاة الحفل والجهات الداعمة، والمتميزين من رجال الإطفاء في الإمارة.