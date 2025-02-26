«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ورفع المجلس خلال جلسته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيوخ وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير والبركة والقبول.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حاكم الشارقة الرامية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير العيش الكريم لأبناء الإمارة، اعتمد المجلس الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 2000 مستحق بواقع 1200 منتفع من منح الأراضي السكنية، و800 منتفع من منح الأراضي الاستثمارية، متوزعين على مختلف مدن ومناطق الإمارة.

واطلع المجلس على عرض حول مشروع الدراسة الإسكانية لإمارة الشارقة حتى العام 2050، التي تهدف إلى وضع خطة إسكانية شاملة ومستدامة للإمارة.

من جهة أخرى اطلع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، في مكتب سمو الحاكم، على مستجدات مشروع التوسعة والخطط المستقبلية لمطار الشارقة الدولي. واستمع سموه لشرح حول تفاصيل مشروع التوسعة لمبنى المسافرين في مطار الشارقة الدولي، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر في السنة.